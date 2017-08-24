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Читатели «Советского спорта» считают, что «Краснодар» пройдет «Црвену Звезду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, сумеет ли «Краснодар» выйти победителем из противостояния с «Црвеной Звездой».

В первом матче «Краснодар» дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:2.

Большинство проголосовавших (665 человек, или 61,6%) считает, что российский клуб пройдет соперника.

За обратный вариант высказались 415 читателей (38,4%).

Напомним, что встреча пройдет в четверг, 24 августа, в Белграде на поле стадиона «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

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