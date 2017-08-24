Читатели «Советского спорта» считают, что «Краснодар» пройдет «Црвену Звезду»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено
ответить на вопрос, сумеет ли «Краснодар» выйти победителем из противостояния с
«Црвеной Звездой».
В первом матче «Краснодар» дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:2.
Большинство проголосовавших (665 человек, или 61,6%) считает, что
российский клуб пройдет соперника.
За обратный вариант высказались 415 читателей (38,4%).
Напомним, что встреча пройдет в четверг, 24 августа, в Белграде на поле стадиона «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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