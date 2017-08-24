Юрген Клопп: «Спартак»? До Москвы долго добираться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Соперниками английского клуба по группе Е будут «Спартак», «Севилья» и Марибор».

- Церемония жеребьевки была волнительной, быть частью этого - нечто особенное. Я смотрел ее вместе с несколькими игроками. Есть группы с «Барселоной», «Баварией», «Ювентусом», «Реалом»... Не оказаться в них, конечно, лучше, чем попасть туда. Но я не считаю, что после того долгого пути, который мы прошли, нужно думать о соперниках. Нужно идти и готовиться. Что касается «Севильи», известно, как она хороша в еврокубках. До Москвы долго добираться. «Марибор» же многие недооценивают, но только не мы, - сказал Клопп.