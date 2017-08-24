Массимо Каррера: «Спартаку» могла достаться и более сложная группа
Главный тренер «Спартака» Массимо
Каррера прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
- Да, нам могла достаться и более сложная группа, с этим не
поспоришь. Но и такой состав участников, безусловно, вызывает уважение. Мы
будем тщательно изучать наших соперников, так что надеемся подойти к матчам с
ними, имея полное представление об игре этих команд. Как и ожидал, в числе
соперников оказался английский клуб. «Ливерпуль» - один из брендов британского
футбола, и нам будет очень интересно проверить себя против такого оппонента.
«Севилья» стала в последние годы заметной командой на европейском горизонте,
она выиграла несколько трофеев кряду, так что и здесь предстоит серьезная
борьба. «Марибор» необходимо как следует изучить. Хотя и сегодня мы знаем, что
словенские команды традиционны неуступчивы по своему характеру. Так что легкой
жизни у нас точно не будет!
Каковы
ожидания от выступления в Лиге чемпионов? Лига чемпионов - настоящий праздник
футбола, и я очень рад, что «Спартак» примет в нем живое участие. С нетерпением
жду, когда мы сыграем свой первый матч в этом турнире, - приводит слова Карреры
пресс-служба красно-белых.
Напомним, что по итогам жеребьевки
«Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем»
(Англия) и «Марибором» (Словения).
Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.