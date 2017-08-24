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Массимо Каррера: «Спартаку» могла достаться и более сложная группа

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Да, нам могла достаться и более сложная группа, с этим не поспоришь. Но и такой состав участников, безусловно, вызывает уважение. Мы будем тщательно изучать наших соперников, так что надеемся подойти к матчам с ними, имея полное представление об игре этих команд. Как и ожидал, в числе соперников оказался английский клуб. «Ливерпуль» - один из брендов британского футбола, и нам будет очень интересно проверить себя против такого оппонента. «Севилья» стала в последние годы заметной командой на европейском горизонте, она выиграла несколько трофеев кряду, так что и здесь предстоит серьезная борьба. «Марибор» необходимо как следует изучить. Хотя и сегодня мы знаем, что словенские команды традиционны неуступчивы по своему характеру. Так что легкой жизни у нас точно не будет!

Каковы ожидания от выступления в Лиге чемпионов? Лига чемпионов - настоящий праздник футбола, и я очень рад, что «Спартак» примет в нем живое участие. С нетерпением жду, когда мы сыграем свой первый матч в этом турнире, - приводит слова Карреры пресс-служба красно-белых.

Напомним, что по итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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