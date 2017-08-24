Валерий Газзаев: У ЦСКА есть возможность выйти из группы
Источник: ТАССКомментарии
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий
Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
- У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из
группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу,
что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом. Фаворитом
в группе является «Манчестер Юнайтед», а остальные команды имеют
равные шансы на выход в плей-офф, - приводит слова Газзаева ТАСС.
Напомним, что по итогам жеребьевки ЦСКА
оказался в группе А вместе с «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфикой»
(Португалия) и «Базелем» (Швейцария).
Первые матчи между командами состоятся 12-13 сентября.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически