Виктор Гончаренко: «МЮ» – фаворит, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Армейцы в группе А встретятся с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».

- Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны «Бавария» с «ПСЖ» или «Ювентус» с «Барселоной» было бы интереснее. Но у нас группа тоже довольно зрелищная. «Манчестер Юнайтед» очень мощно стартовал в чемпионате. «Бенфика» в товарищеском матче летом проиграла «Янг Бойз» со счетом 1:5. «Базель» - чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от «Янг Бойз», думаю, их сила сопоставима. Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы. Но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведет. Конечно, фаворит группы - это «Манчестер Юнайтед». Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделефа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на «Олд Траффорд» и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой, - сказал Гончаренко.