Клим Костин: Когда меня выбрал «Сент-Луис», я был на седьмом небе от счастья!
Новичок «Сент-Луиса» Клим Костин рассказывает о том, как его выбрали на драфте НХЛ.
- Я сидел расстроенным, потому что думал, меня выберут в восьмерке лучших игроков. Но пики шли, а меня никто не брал. Семья и агент были уже в напряжении, - рассказывает Костин. – А потом «Питтсбург» в последний момент совершил обмен с «Сент-Луисом», который получил пик №31. И я сразу понял, что «Блюз» выберут меня. «Сент-Луис» раньше дал понять, что во мне заинтересован. И да, называют мою фамилию. Я был на седьмом небе от счастья!
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