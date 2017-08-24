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Вадим Епанчинцев: На протяжении двух матчей у «Спартака» пока хромает реализация

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

- К сожалению, плохое начало, соперник переиграл нас во всех компонентах и в зоне атаки, и в зоне обороны. В первом периоде вратарь где-то подчистил, давал надежды, давал игру. К сожалению, несколько игроков у нас выпали, не вошли в игру, если мягко сказать. В третьем периоде пришлось переходить на игру в три звена. Владели инициативой, создавали моменты, но ни одного не реализовали, «ноль» голов, а без голов не выиграть. Реализация пока хромает на протяжении двух матчей. «Барыс» был больше мотивирован сегодня, больше желания победить, - передает слова Епанчинцева пресс-служба «Барыса».

В следующем матче «Спартак» 26 августа в гостях сыграет с «Югрой». 

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