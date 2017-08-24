Клим Костин: Мы приезжали на арену в семь утра, а уезжали по домам в пять-шесть вечера

Новичок «Сент-Луиса» Клим Костин рассказывает о том, как он работал в тренировочном лагере «Блюз».

- После драфта я побывал в тренировочном лагере «Сент-Луиса», - говорит Костин. - Было непросто. Мы приезжали на арену в семь утра, а уезжали по домам в пять-шесть вечера. По три-четыре тренировки в день. Даже завтракали и обедали на стадионе. Буквально там жили.

Какой день был самым тяжелым? Когда проходили тесты, особенно на велосипеде. Но ощущения в целом классные. Познакомился с ребятами, набрался опыта – раньше я в клубе НХЛ на сборах не был. Все круто, мне понравилось.