Клим Костин: Сейчас я работаю на сборах в Анахайме
Новичок «Сент-Луиса» Клим Костин рассказывает о том, как провел лето перед сезоном в Северной Америке.
- Я приезжал недели на три в родную Пензу, - рассказывает Костин. – Хорошо отдохнул, повидался с друзьями. Потом начал там работать с тренером по физподготовке. А в августе приехал на сборы в Анахайм, которые организовал мой агент. Сейчас занимаюсь с ребятами – с нами Никита Зайцев, Андрей Педан, Артемий Панарин, Андрей Миронов… В семь утра у нас зал, потом – лед, а вечером или зал, или лед.
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