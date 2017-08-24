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Клим Костин: Нельзя не восхищаться Тарасенко

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Сент-Луиса» Клим Костин рассказывает о том, как познакомился с другими русскими хоккеистами.

- Я познакомился с Вовой Тарасенко. После драфта он набрал мне по видеосвязи в пять утра, когда я был в Чикаго. Видимо, Владимир где-то отдыхал с семьей. Я еле проснулся! - смеется Костин. – Тарасенко меня поздравил, пожелал удачи. Я был рад этому общению. Очень добрый и классный парень. Никакой звездности.

Он – топ-форвард НХЛ. Входит в десятку лучших крайних нападающих лиги. Это элита, нельзя не восхищаться Тарасенко.

Иван Барбашев? Я пока не успел познакомиться с Ваней. Но он уже стал для меня примером, потому что пробился из АХЛ в основу «Сент-Луиса». Ждал, работал, терпел. Хотя бывают другие игроки, которых отправляют в АХЛ, и они сразу опускают руки, а потом уезжают домой. Вижу, что у Барбашева твердый характер.

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