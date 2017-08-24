Киевское «Динамо» переиграло «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты киевского «Динамо» на своем
поле переиграли португальскую «Маритиму» в ответном матче раунда плей-офф
квалификации Лиги Европы со счетом 3:1.
У киевлян забитыми мячами отличились Денис Гармаш, Николай Морозюк, Дерлис Гонсалес. У португальской команды точный удар на свой счет записал Эрдем Шен.
Напомним, что в первом матче этого противостояния была зафиксирована ничья 0:0. Таким образом «Динамо» по сумме двух встреч вышло в группой раунд Лиги Европы.
Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 25 августа, в 14:00 по московскому времени.
Матч
Динамо К - Маритиму - 3:1 (2:0)
Голы
Гармаш 32 (1:0). Морозюк 35 (2:0). Гонсалес 61 (3:0). Шен 68 (3:1).
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 августа 19:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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