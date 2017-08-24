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Киевское «Динамо» переиграло «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты киевского «Динамо» на своем поле переиграли португальскую «Маритиму» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:1.

У киевлян забитыми мячами отличились Денис Гармаш, Николай Морозюк, Дерлис Гонсалес. У португальской команды точный удар на свой счет записал Эрдем Шен.

Напомним, что в первом матче этого противостояния была зафиксирована ничья 0:0. Таким образом «Динамо» по сумме двух встреч вышло в группой раунд Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 25 августа, в 14:00 по московскому времени.

Матч

Динамо К - Маритиму - 3:1 (2:0)

Голы

Гармаш 32 (1:0). Морозюк 35 (2:0). Гонсалес 61 (3:0). Шен 68 (3:1).

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

24 августа 19:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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