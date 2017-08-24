Киевское «Динамо» переиграло «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы

Футболисты киевского «Динамо» на своем поле переиграли португальскую «Маритиму» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:1.

У киевлян забитыми мячами отличились Денис Гармаш, Николай Морозюк, Дерлис Гонсалес. У португальской команды точный удар на свой счет записал Эрдем Шен.

Напомним, что в первом матче этого противостояния была зафиксирована ничья 0:0. Таким образом «Динамо» по сумме двух встреч вышло в группой раунд Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 25 августа, в 14:00 по московскому времени.