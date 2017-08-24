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БАТЭ в гостях переиграл «Александрию» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты БАТЭ одержали гостевую победу над «Александрией» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 2:1.

У «Александрии» с 11-метровой отметки отличился Василий Грицук. У БАТЭ дубль в этой встрече на свой счет записал черногорский полузащитник Мирко Иванич.

Напомним, что в первом матче этого противостояния была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом БАТЭ по сумме двух встреч вышел в группой раунд Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 25 августа, в 14:00 по московскому времени.

Матч

Александрия - БАТЭ - 1:2 (1:0)

Голы

Грицук 33 (1:0 - пен.). Иванич 70 (1:1). Иванич 73 (1:2).

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

24 августа 20:00, Ника, Онлайн-трансляция

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