БАТЭ в гостях переиграл «Александрию» и вышел в групповой раунд Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты БАТЭ одержали гостевую победу
над «Александрией» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со
счетом 2:1.
У «Александрии» с 11-метровой отметки отличился Василий Грицук. У БАТЭ дубль в этой встрече на свой счет записал черногорский полузащитник Мирко Иванич.
Напомним, что в первом матче этого противостояния была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом БАТЭ по сумме двух встреч вышел в группой раунд Лиги Европы.
Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 25 августа, в 14:00 по московскому времени.
Матч
Александрия - БАТЭ - 1:2 (1:0)
Голы
Грицук 33 (1:0 - пен.). Иванич 70 (1:1). Иванич 73 (1:2).
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
24 августа 20:00, Ника, Онлайн-трансляция
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