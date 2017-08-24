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Первый матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет 12 сентября в Лиссабоне

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Определился календарь игр ПФК ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом информирует официальный сайт армейской команды.

В первом туре армейцам предстоит встреча со «Спортингом» в Лиссабоне.

Лига чемпионов
Группа А

1-й тур
12 сентября
«Бенфика» — ЦСКА
«Манчестер Юнайтед» — «Базель»

2-й тур
27 сентября
«Базель» — «Бенфика»
ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»

3-й тур
18 октября
ЦСКА — «Базель»
«Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»

4-й тур
31 октября
«Базель» — ЦСКА
«Манчестер Юнайтед» — «Бенфика»

5-й тур
22 ноября
ЦСКА — «Бенфика»
«Базель» — «Манчестер Юнайтед» 

6-й тур
5 декабря
«Бенфика» — «Базель»
«Манчестер Юнайтед» — ЦСКА.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

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