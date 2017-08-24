Первый матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет 12 сентября в Лиссабоне

читайте также

«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Неудержимые нападающие. Что нужно знать о сопернике ЦСКА «Бенфике» Эффективный дуэт форвардов, самый успешный тренер за последние годы и проблемная линия защиты – что известно о «Бенфике».

«Ливерпуль» – это сплошное веселье. С кем «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов «Советский спорт» рассказывает о команде Юргена Клоппа.

Виктор Гончаренко: «МЮ» – фаворит, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.