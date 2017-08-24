«Спартак» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Марибором»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
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известен календарь игр «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18.
В первом туре красно-белым предстоит гостевая встреча с «Марибором».
Лига
чемпионов
Группа Е
1-й тур
13 сентября
«Марибор» — «Спартак»
2-й тур
26 сентября
«Спартак» — «Ливерпуль»
3-й тур
17 октября
«Спартак» — «Севилья»
4-й тур
1 ноября
«Севилья» — «Спартак»
5-й тур
21 ноября
«Спартак» — «Марибор»
6-й тур
6 декабря
«Ливерпуль» — «Спартак»
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