Себастьян Дриусси: В матче с «Утрехтом» очень нервничал, сидя на скамейке

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Я очень доволен, что мы прошли в следующий этап, какие тут могут быть ещё эмоции?

- Сильно переживали в конце матча?

- Конечно, я очень нервничал, сидя на скамейке. Не мог ничего сделать, как-то помочь команде.

- Как вам атмосфера?

- Я очень благодарен нашим болельщикам, которые от матча к матчу нас поддерживают. Это был замечательный матч и поддержка была великолепной.

- Что помешало вам самому забить во втором тайме и не довести игру до овертайма?

- Я всегда стараюсь мыслить позитивно. Мне в том моменте не повезло, но думаю, что все придёт, - передает слова Дриусси корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.