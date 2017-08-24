Себастьян Дриусси: В матче с «Утрехтом» очень нервничал, сидя на скамейке
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).
- Я очень доволен, что мы прошли в следующий этап, какие тут могут быть ещё эмоции?
- Сильно переживали в конце матча?
- Конечно, я очень нервничал, сидя на скамейке. Не мог ничего сделать, как-то помочь команде.
- Как вам атмосфера?
- Я очень благодарен нашим болельщикам, которые от матча к матчу нас поддерживают. Это был замечательный матч и поддержка была великолепной.
- Что помешало вам самому забить во втором тайме и не довести игру до овертайма?
- Я всегда стараюсь мыслить позитивно. Мне в том моменте не повезло, но думаю, что все придёт, - передает слова Дриусси корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)
Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.
В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.
В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция