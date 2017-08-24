Александр Кокорин: Двоякие впечатления от прохода в групповой этап Лиги Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).
- Счастливы, что прошли в групповой этап. Очень устали, поэтому двоякие впечатления. Но рады, что выполнили задачу.
- Вы говорите о двояком впечатлении. С одной стороны - радость. А с другой?
- А с другой - мы только вышли в групповой этап Лиги Европы. Мы сами создали такую ситуацию в первой игре. Но дома при такой поддержке нельзя было не выйти.
- В конце не получалось забить. Успели подумать о серии пенальти?
- Нет, верили в свои силы. Когда забили быстрый гол, ждали своего шанса. Понимали, что тяжело будет забить «Утрехту». В итоге довели до дополнительного времени.
- Почему не получалось забить?
- Может, устали. «Утрехт» - хорошая команда, обороняется. Впереди у них ничего не получилось, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.
В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.
В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция