Александр Кокорин: Двоякие впечатления от прохода в групповой этап Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Счастливы, что прошли в групповой этап. Очень устали, поэтому двоякие впечатления. Но рады, что выполнили задачу.

- Вы говорите о двояком впечатлении. С одной стороны - радость. А с другой?

- А с другой - мы только вышли в групповой этап Лиги Европы. Мы сами создали такую ситуацию в первой игре. Но дома при такой поддержке нельзя было не выйти.

- В конце не получалось забить. Успели подумать о серии пенальти?

- Нет, верили в свои силы. Когда забили быстрый гол, ждали своего шанса. Понимали, что тяжело будет забить «Утрехту». В итоге довели до дополнительного времени.

- Почему не получалось забить?

- Может, устали. «Утрехт» - хорошая команда, обороняется. Впереди у них ничего не получилось, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.