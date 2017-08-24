Олег Шатов: Предпочтения по соперникам? Лучше скажите, кто ЦСКА и «Спартаку» в Лиге чемпионов достался
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов пожелал удачи российским клубам в еврокубках.
- Есть предпочтения по соперникам на групповом этапе?
- Честно - даже не знаю. Лучше скажите, кто там нашим достался, а то мы не в курсе.
- ЦСКА с МЮ, «Спартак» - с «Ливерпулем» и «Севильей».
- Желаем им удачи, чтобы набирали так же, как и мы. Надеюсь, и «Краснодар» с «Локомотивом» будут набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы Россия поднималась, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.
В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.
В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.
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Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция