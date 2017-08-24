Олег Шатов: Предпочтения по соперникам? Лучше скажите, кто ЦСКА и «Спартаку» в Лиге чемпионов достался

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов пожелал удачи российским клубам в еврокубках.

- Есть предпочтения по соперникам на групповом этапе?

- Честно - даже не знаю. Лучше скажите, кто там нашим достался, а то мы не в курсе.

- ЦСКА с МЮ, «Спартак» - с «Ливерпулем» и «Севильей».

- Желаем им удачи, чтобы набирали так же, как и мы. Надеюсь, и «Краснодар» с «Локомотивом» будут набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы Россия поднималась, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.

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