Президент «Севильи»: У нас трудная группа, но будем стремиться дойти до четвертьфинала

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Соперниками испанского клуба в группе Е стали «Спартак», «Ливерпуль» и «Марибор».

«Довольны жребием. Могло быть и хуже, ведь в Лиге чемпионов много отличных клубов. Нам досталась трудная группа: чемпион России, «Ливерпуль», который в не нуждается в представлении, и «Марибор», хоть и менее именитый, но в сезоне-2013/14 мы сыграли с ними на выезде 2:2, а добились победы (2:1) только в дома. «Севилья» будет стремиться выступить в ней как можно лучше и выйти в плей-офф. Наша цель - дойти до четвертьфинала».