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Президент «Севильи»: У нас трудная группа, но будем стремиться дойти до четвертьфинала

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал итоги  жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Соперниками испанского клуба в группе Е стали «Спартак», «Ливерпуль» и «Марибор».

«Довольны жребием. Могло быть и хуже, ведь в Лиге чемпионов много отличных клубов. Нам досталась трудная группа: чемпион России, «Ливерпуль», который в не нуждается в представлении, и «Марибор», хоть и менее именитый, но в сезоне-2013/14 мы сыграли с ними на выезде 2:2, а добились победы (2:1) только в дома. «Севилья» будет стремиться выступить в ней как можно лучше и выйти в плей-офф. Наша цель - дойти до четвертьфинала».

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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