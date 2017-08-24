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Анонсирован формат DreamLeague Season 8

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Организаторы DreamLeague анонсировали формат проведения восьмого сезона.

Северная Америка, Южная Америка, Китай и Юго-Восточная Азия получили по одному слоту на LAN-финал. На отборочных в этих регионах примут участие три приглашенные команды и победитель открытой квалификации. 

Команды из Европы и СНГ выступят в одной квалификации. Четыре сильнейших коллектива получат слоты на LAN-финал. На квалификацию из каждого региона пригласят по три команды. К ним присоединятся по одному победителю из открытых отборочных. Стоит отметить, что если все четыре слота займут команды из одного региона, то худшую из них заменят на сильнейшего участника другого региона.


LAN-финал DreamLeague Season 8 пройдет 1-4 декабря в шведском городе Йёнчёпинг в рамках DreamHack Winter 2017. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.

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