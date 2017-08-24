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Никита Симонян: У «Спартака» и ЦСКА есть реальные шансы выйти из групп

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.

«Спартак» попал в группу E, где сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором». ЦСКА в группе A встретится с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».

«Со всеми можно играть, главное то, как наши команды будут выглядеть, насколько они будут готовы. У «Спартака» и ЦСКА есть реальные шансы выйти из своих групп, всех можно обыгрывать, но также и всем можно проиграть. Попались английские гранды нашим командам, они подготовлены во всех отношениях, с ними играть будет сложно. Сегодня на футбольной карте мира слабых команд уже нет, от всех можно ждать сюрпризов. Главное - это быть самим готовыми во всех отношениях, - сказал Симонян.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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