Паулу Фонсека: «Шахтер» получил отличную возможность показать себя в одной из самых тяжелых групп

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

На групповом этапе турнира украинский клуб сыграет с «Манчестер сити», «Наполи» и «Фейеноордом».

- Досталась сложнейшая группа. Возможно, одна из самых тяжелых, что только могла быть. Соперники очень сильны. «Наполи» и «Манчестер Сити» демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира. Нам будут противостоять три команды с игроками высокого уровня, исповедующие красивый футбол. С полной уверенностью скажу, что клубы из второй корзины могли с тем же успехом быть и в первой. Конечно, в Лиге чемпионов есть команды менее сильные, нежели остальные, но в нашей группе очень мощный подбор. И для «Шахтера» это отличная возможность себя показать. Мы должны настраиваться только на победу, - сказал специалист.