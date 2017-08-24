Роберто Манчини: Дзюба не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в нем настоящем
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) и игре Артема Дзюбы.
- Лунев в этой игре был больше, чем половина команды?
- Безусловно, его заслуга в этой победе есть.
- Кокорин забил уже 9. Что делать, если Дзюба уйдет?
- Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в голах заключается в том, что Кокорин просто больше играл. Вот и забил больше.
- 56 лет назад в Петербург приезжала «Сампдория», в которой играл Вуядин Бошков.
- Он сыграл большую роль в моей жизни и игровой карьере. «Сампдория» - большая часть моей жизни, Вуядин также оказал большое влияние на меня.
- Вы видите Дзюбу в своей команде? Кажется, он не очень подходит вашему футболу.
- Он не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе. Том Дзюбе, которого я видел по телевизору. Я верю, что тот Дзюба может вернуться, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.
В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.
В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.