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Андрей Аршавин: Кокорин вернулся на тот уровень, который должен демонстрировать всегда

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин – об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Саша вернулся на тот уровень, который должен демонстрировать всегда. Почему у него раньше так не получалось, мне сложно сказать. Скорее на позиции чистого форварда он чувствует себя гораздо лучше, чем правым крайним нападающим. Эта позиция позволяет ему лучше раскрыться. А в его профессиональных качествах я никогда не сомневался, надеюсь, что он и дальше будет показывать такую игру на радость болельщикам, – сказал Аршавин «Советскому спорту».

Сегодня Кокорин сделал дубль в ворота «Утрехта» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы (2:0). 

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