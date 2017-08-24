Андрей Аршавин: Кокорин вернулся на тот уровень, который должен демонстрировать всегда

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин – об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Саша вернулся на тот уровень, который должен демонстрировать всегда. Почему у него раньше так не получалось, мне сложно сказать. Скорее на позиции чистого форварда он чувствует себя гораздо лучше, чем правым крайним нападающим. Эта позиция позволяет ему лучше раскрыться. А в его профессиональных качествах я никогда не сомневался, надеюсь, что он и дальше будет показывать такую игру на радость болельщикам, – сказал Аршавин «Советскому спорту».

Сегодня Кокорин сделал дубль в ворота «Утрехта» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы (2:0).