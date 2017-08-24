Александр Ермакович: БАТЭ проявил волю и характер

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями после матча с «Александрией» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд.

- Для нас, конечно, важно то, что мы перевернули ход неудачно складывающегося матча. Проявили волю и характер, наверно за счет того, что опыта в еврокубках у нас больше. Ребята выходили. Ребята выходили и не из таких передряг, их вера – ключевой момент. Не покидало ощущение, что мы можем переломить ход игры, мы говорили об этом и в перерыве.

- Вы проиграли первый тайм. Во втором многое предопределил ваш форвард, а также травма Гитченко…

- Считаю, что наша победа заслужена. Переломить ход такой игры – дорогого стоит. Знали, что у нас будут моменты, важно было их реализовать. Когда мы их реализовали, для «Александрии» это был психологический удар.

- У вас было много проблем с результатом. Сегодня все ваши футболисты сыграли на максимальном уровне?

- Последние наши результаты отложили отпечаток на нашу игру. Мы можем играть лучше. Достаточно нервная игра получилась, особенно первый тайм. Но мы смогли преодолеть все трудности, - цитирует Ермаковича Footboom.