Александр Ермакович: БАТЭ проявил волю и характер
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился
впечатлениями после матча с «Александрией» в раунде плей-офф квалификации Лиги
Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующий
раунд.
- Для нас, конечно,
важно то, что мы перевернули ход неудачно складывающегося матча. Проявили волю
и характер, наверно за счет того, что опыта в еврокубках у нас больше. Ребята
выходили. Ребята выходили и не из таких передряг, их вера – ключевой момент. Не
покидало ощущение, что мы можем переломить ход игры, мы говорили об этом и в
перерыве.
- Вы проиграли первый
тайм. Во втором многое предопределил ваш форвард, а также травма Гитченко…
- Считаю, что наша
победа заслужена. Переломить ход такой игры – дорогого стоит. Знали, что у нас
будут моменты, важно было их реализовать. Когда мы их реализовали, для «Александрии»
это был психологический удар.
- У вас было много
проблем с результатом. Сегодня все ваши футболисты сыграли на максимальном
уровне?
- Последние наши результаты отложили отпечаток
на нашу игру. Мы можем играть лучше. Достаточно нервная игра получилась,
особенно первый тайм. Но мы смогли преодолеть все трудности, - цитирует
Ермаковича Footboom.