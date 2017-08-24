Александр Кокорин: Пока забиваю – болельщики молчат. Не забью – будут свистеть

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Это первый победный гол в вашей карьере, который вы забили грудью?

- Второй! В Израиле еще был.

- Манчини обещал вам какой-то подарок за голы?

- Нет, не пообещал (смеется).

- Вы после второго гола сняли футболку и получили желтую карточку. Это чтобы Артем Дзюба получил игровое время?

- Нет, это просто эмоции.

- Вас раньше освистывали собственные болельщики. Теперь вам аплодируют.

- Пока забиваю, видите, молчат. Не забью - будут свистеть. Ничего страшного, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.