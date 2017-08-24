Нойштедтер забил, но «Фенербахче» вылетел

Защитник сборной России Роман Нойштедтер забил гол в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Фенербахче» и «Вардаром».

Защитник вывел стамбульцев вперед на 61-й минуте, замкнув подачу с углового. Но стамбульцам это не помогло. В концовке они пропустили два мяча и сенсационно вылетели из Лиги Европы (1:2).

Результат первой встречи – 2:0 в пользу чемпиона Македонии.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира Нойштедтер тоже отличился. В матче против австрийского «Штурма». Таким образом, на счету игрока российской сборной 2 гола в 4 матчах Лиги Европы-2017/18.