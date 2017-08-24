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«Милан» обыграл «Шкендию» и пробился в групповой турнир Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Шкендией» и «Миланом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

На 13-й минуте у гостей отличился Патрик Ктуроне. В первом матче «Милан» победил со счетом 6:0. Таким образом, в групповом турнире Лиги Европы сыграет «Милан».

Лига Европы. Квалификация

Раунд плей-офф. Ответный матч

Матч

Шкендия - Милан - 0:1 (0:0)

Место и дата

24 августа 21:45, Городской стадион, Онлайн-трансляция

Первый матч – 0:6

Жеребьевка группового турнира состоится 25 августа и начнется в 14:00 по Москве. 

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