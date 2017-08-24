«Милан» обыграл «Шкендию» и пробился в групповой турнир Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы между «Шкендией» и «Миланом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».
На 13-й минуте у гостей
отличился Патрик Ктуроне. В первом матче «Милан» победил со счетом 6:0. Таким
образом, в групповом турнире Лиги Европы сыграет «Милан».
Лига Европы.
Квалификация
Раунд плей-офф. Ответный
матч
Матч
Место и дата
24 августа 21:45, Городской стадион, Онлайн-трансляция
Первый матч – 0:6
Жеребьевка группового турнира состоится 25 августа и начнется в 14:00 по Москве.
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