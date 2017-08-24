«Аякс» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Русенборгу»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Русенборгом» и «Аяксом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Русенборга».

В составе норвежского клуба отличились Никлас Бендтнер и Самуэль Адегбенро, который сделал дубль. У «Аякса» забивали Амин Юнес и Лассе Шене. В первом матче «Русенборг» победил со счетом 1:0. Таким образом, в групповой раунд прошли хозяева, а «Аякс» вылетел. Напомним, что в прошлом сезоне «Аякс» был финалистом Лиги Европы.

Лига Европы. Квалификация

Раунд плей-офф. Ответный матч

«Русенборг» - «Аякс» - 3:2

Голы: Бендтнер, 26, Адегбенро, 80, 89 – Юнес, 60, Шене, 61

Первый матч – 1:0