«Аякс» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Русенборгу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы между «Русенборгом» и «Аяксом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Русенборга».
В составе норвежского
клуба отличились Никлас Бендтнер и Самуэль Адегбенро, который сделал дубль. У «Аякса»
забивали Амин Юнес и Лассе Шене. В первом матче «Русенборг» победил со счетом
1:0. Таким образом, в групповой раунд прошли хозяева, а «Аякс» вылетел.
Напомним, что в прошлом сезоне «Аякс» был финалистом Лиги Европы.
Лига Европы.
Квалификация
Раунд плей-офф. Ответный
матч
«Русенборг» - «Аякс» - 3:2
Голы: Бендтнер, 26, Адегбенро, 80, 89 – Юнес, 60, Шене, 61
Первый матч – 1:0
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