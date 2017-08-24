«Эвертон» вышел в групповой этап Лиги Европы, сыграв вничью с «Хайдуком»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Хайдук» дома сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
У хозяев поля отличился Йосип Радошевич (43-я минута), в составе гостей - Гилфи Тор Сигурдссон (46-я).
Таким образом, английский клуб, в первом матче обыгравший соперника со счетом 2:0, вышел в групповой этап турнира. Жеребьевка этой стадии Лиги Европы пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск.
Матч
Хайдук С - Эвертон - 1:1 (0:0)
Место и дата
24 августа 22:00, Польюд, Онлайн-трансляция
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