Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» обыграл «Утрехт», «Краснодар» уступил «Црвене Звезде». Все матчи дня

Сергей Фурсенко: Все устали. Хорошо, что выиграли Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги Европы.

Стало известно, как будут распределены по корзинам команды при жеребьевке группового турнира Лиги Европы.

«Зенит» при жеребьевке группового турнира Лиги Европы будет в первой корзине, «Локомотив» - во второй

«Зенит» при жеребьевке группового турнира Лиги Европы будет в первой корзине, «Локомотив» - во второй Стало известно, как будут распределены по корзинам команды при жеребьевке группового турнира Лиги Европы.