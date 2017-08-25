Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» обыграл «Утрехт», «Краснодар» уступил «Црвене Звезде». Все матчи дня
Результаты всех ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Матч
АЕК Ларнака - Виктория - 0:0
Судья:
Артур Диаш Соареш (Португалия)
Место и дата
24 августа 19:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция
Матч
Динамо К - Маритиму - 3:1 (2:0)
Голы
Гармаш 32 (1:0). Морозюк 35 (2:0). Гонсалес 61 (3:0). Шен 68 (3:1).
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 августа 19:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Александрия - БАТЭ - 1:2 (1:0)
Голы
Грицук 33 (1:0 - пен.). Иванич 70 (1:1). Иванич 73 (1:2).
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
24 августа 20:00, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Зальцбург - Вииторул - 4:0 (2:0)
Голы
Даббур 8 (1:0). Гулбрандсен 38 (2:0). Бериша 52 (3:0 - пен.). Хайдара 88 (4:0).
Судья:
Стефан Йоханнессон (Швеция)
Место и дата
24 августа 20:00, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Маккаби Т-А - Альтах - 2:2 (1:1)
Голы
Айгнер 20 (0:1). Кьяртанссон 42 (1:1). Нетцер 59 (1:2). Еини 73 (2:2).
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
24 августа 20:00, Блумфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
24 августа 20:00, Шериф, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Годдос 70 (1:0). Годдос 77 (2:0).
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
24 августа 20:00, Ямкрафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Халис Озкахья (Турция)
Место и дата
24 августа 20:30, Мариямполе, Онлайн-трансляция
Матч
Фенербахче - Вардар - 1:2 (0:0)
Место и дата
24 августа 20:30, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция
Матч
АЕК Афины - Брюгге - 3:0 (0:0)
Место и дата
24 августа 21:00, Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Видеотон - Партизан - 0:4 (0:0)
Место и дата
24 августа 21:00, Состой, Онлайн-трансляция
Матч
Мидтьюлланд - Аполлон - 1:1 (0:0)
Место и дата
24 августа 21:00, МСН Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Скендербеу - Динамо Зг - 0:0
Место и дата
24 августа 21:00, Скендербеу, Онлайн-трансляция
Матч
Атлетик - Панатинаикос - 1:0 (0:0)
Место и дата
24 августа 21:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Брага - Хафнарфьордур - 3:2 (0:0)
Место и дата
24 августа 21:45, Брага Мунисипал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 августа 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 августа 21:45, Леркендал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 августа 21:45, Городской стадион, Онлайн-трансляция
Матч
Хайдук С - Эвертон - 1:1 (0:0)
Место и дата
24 августа 22:00, Польюд, Онлайн-трансляция
Матч
Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (1:0)
Голы
Радоньич 7 (1:0). Канга Каку 46 (2:0). Гранквист 82 (2:1 - пен.).
Состав
Црвена Звезда: Борьян, Родич (Гобельич, 51), Савич, Стойкович, Фримпонг, Радоньич (Пешич, 77), Доналд, Канга Каку, Боакье, Милич (Рачич, 70), Срнич
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Каборе (Жигулёв, 46), Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Классон, Смолов (Иван, 65), Вандерсон
Предупреждения:
Радоньич, 8; Доналд, 41; Канга Каку, 47; Борьян, 83; Боакье, 90; Савич, 90; Стойкович, 90 - Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
24 августа 22:05, Франц Хорр, Онлайн-трансляция