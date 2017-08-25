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Определились все участники группового турнира Лиги Европы

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны все участники группового турнира Лиги Европы сезона 2017/2018.

Напомним, в групповой турнир пробился «Зенит», который обыграл «Утрехт» (0:1, 2:0). «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (3:2, 1:2) и вылетел в квалификации. «Локомотив» как обладатель Кубка России вышел в групповой турнир напрямую.

Лига Европы. Групповой раунд

Все участники

«Арсенал» (Англия)

«Лион» (Франция)

«Динамо К» (Украина)

«Вильярреал» (Испания)

«Лацио» (Италия)

«Виктория» (Чехия)

«Зальцбург» (Австрия)

«Копенгаген» (Дания)

«Стяуа» (Румыния)

БАТЭ (Белоруссия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Реал Сосьедад» («Испания)

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль)

«Локомотив» (Россия)

«Герта» (Германия)

«Ницца» (Франция)

«Астана» (Казахстан)

«Хоффенхайм» (Германия)

«Кельн» (Германия)

«Риека» (Хорватия)

«Витория Гимараэнш» (Португалия)

«Аталанта» (Италия)

«Зюлте-Варегем» (Бельгия)

«Заря» (Украина)

«Шериф» (Молдавия)

«Хапоэль Бэер-Шева» (Израиль)

«Истанбул» (Турция)

«Коньяспор» (Турция)

«Витесс» (Нидерланды)

«Славия» (Чехия)

«Фастав» (Чехия)

«Лугано» (Швейцария)

«Остерсунд» (Швеция)

«Зенит» (Россия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Атлетик» (Испания)

«Вардар» (Македония)

«Эвертон» (Англия)

«Партизан» (Сербия)

АЕК (Греция)

«Русенборг» (Норвегия)

«Аустрия» (Австрия)

«Милан» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Скендербеу» (Албания)

«Аполлон» (Кипр)

«Марсель» (Франция)

«Брага» (Португалия)

Жеребьевка группового турнира состоится 25 августа и начнется в 14:00 по Москве.  

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