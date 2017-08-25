«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, уступив «Црвене Звезде»

«Краснодар» в Белграде уступил «Црвене Звезде» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

У хозяев поля отличились Неманья Родоньич (7-я минута) и Канга Каку (46-я), у гостей - Андреас Гранквист (82-я – с пенальти).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Его жеребьевка начнется сегодня в 14:00 мск.

Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».