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«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, уступив «Црвене Звезде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Краснодар» в Белграде уступил «Црвене Звезде» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

У хозяев поля отличились Неманья Родоньич (7-я минута) и Канга Каку (46-я), у гостей - Андреас Гранквист (82-я – с пенальти).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Его жеребьевка начнется сегодня в 14:00 мск.

Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».

Матч

Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (1:0)

Голы

Радоньич 7 (1:0). Канга Каку 46 (2:0). Гранквист 82 (2:1 - пен.).

Состав

Црвена Звезда: Борьян, Родич (Гобельич, 51), Савич, Стойкович, Фримпонг, Радоньич (Пешич, 77), Доналд, Канга Каку, Боакье, Милич (Рачич, 70), Срнич

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Каборе (Жигулёв, 46), Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Классон, Смолов (Иван, 65), Вандерсон

Предупреждения:

Радоньич, 8; Доналд, 41; Канга Каку, 47; Борьян, 83; Боакье, 90; Савич, 90; Стойкович, 90 - Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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