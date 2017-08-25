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Эусебио Ди Франческо: «Челси» и «Атлетико» - две очень серьезные команды, но не стоит недооценивать «Карабах»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команде в групповом турнире предстоит сыграть с «Челси», «Атлетико» и «Карабахом».

«Смотрел жеребьевку вместе с командой. «Челси» и «Атлетико» - две очень серьезные команды европейского уровня, но также не стоит недооценивать и «Карабах». За последние четыре года «Атлетико» дважды играл в финале, и это показывает, насколько команда привыкла к матчам такого уровня.

 «Челси» очень силен, у них есть топ-тренер, которого я знаю очень хорошо. Их команда наполнена чемпионами», - цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Первый матчи группового турнира пройдут 12-13 сентября.

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