Эусебио Ди Франческо: «Челси» и «Атлетико» - две очень серьезные команды, но не стоит недооценивать «Карабах»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команде в групповом турнире предстоит сыграть с «Челси», «Атлетико» и «Карабахом».

«Смотрел жеребьевку вместе с командой. «Челси» и «Атлетико» - две очень серьезные команды европейского уровня, но также не стоит недооценивать и «Карабах». За последние четыре года «Атлетико» дважды играл в финале, и это показывает, насколько команда привыкла к матчам такого уровня.

«Челси» очень силен, у них есть топ-тренер, которого я знаю очень хорошо. Их команда наполнена чемпионами», - цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Первый матчи группового турнира пройдут 12-13 сентября.