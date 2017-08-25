«Зенит» при жеребьевке группового турнира Лиги Европы будет в первой корзине, «Локомотив» - во второй

Сергей Фурсенко: Все устали. Хорошо, что выиграли

Сергей Фурсенко: Все устали. Хорошо, что выиграли Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги Европы.

Экс-форвард голландского «Аякса» поделился своими впечатлениями от игр «Зенита» против «Утрехта»

Дмитрий Булыкин: «Зидан тоже рвал штаны, теперь это стало фишкой…»

Дмитрий Булыкин: «Зидан тоже рвал штаны, теперь это стало фишкой…» Экс-форвард голландского «Аякса» поделился своими впечатлениями от игр «Зенита» против «Утрехта»