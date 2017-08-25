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«Зенит» при жеребьевке группового турнира Лиги Европы будет в первой корзине, «Локомотив» - во второй

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стало известно, как будут распределены по корзинам команды при жеребьевке группового турнира Лиги Европы.

«Зенит» будет находиться в первой корзине. Во второй – московский «Локомотив».

Состав корзин:

Корзина 1: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» (Киев), «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория» Пльзень, «Ред Булл» Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».

Корзина 2: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Герта», «Аустрия», «Ницца».

Корзина 3: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кельн», «Риека», «Витория Гимараэш», «Аталанта», «Зюлте-Варегем», «Заря», «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беер-Шева.

Корзина 4: «Аполлон», «Истанбул Башакшехир», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Фастав Злин», АЕК (Афины), «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».

Жеребьевка группового турнира состоится 25 августа и начнется в 14:00 по Москве. 

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