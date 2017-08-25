Сергей Фурсенко: Все устали. Хорошо, что выиграли

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги Европы.

В четверг «Зенит» дома одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время - 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Результат достигнут, а это главное, - сказал Фурсенко. - Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли».