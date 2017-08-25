Сергей Фурсенко: Все устали. Хорошо, что выиграли
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги Европы.
В четверг «Зенит» дома одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время - 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Результат достигнут, а это главное, - сказал Фурсенко. - Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли».
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция