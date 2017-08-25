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Сергей Фурсенко: Все устали. Хорошо, что выиграли

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги Европы.

В четверг «Зенит» дома одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время - 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Результат достигнут, а это главное, - сказал Фурсенко. - Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли».

Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция



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