Россия сократила отставание от Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов
После завершения квалификации Лиги
чемпионов и Лиги Европы в таблице коэффициентов УЕФА произошли изменения.
Напомним, ЦСКА в квалификации ЛЧ
обыграл «Янг Бойз» (2:0). В квалификации ЛЕ «Зенит» обыграл «Утрехт» (2:0) в
дополнительное время), а «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (1:2). ЦСКА также
получил премиальные очки за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. В общей
сумме российские клубы на этой неделе набрали 1,200 балла, а общий результат 44,182 балла.
Россия, как и ранее, занимает шестое
место. Пятой идет Франция, которая на неделе набрала 0,166 балла благодаря
победе «Марселя» над «Домжале». Португалия набрала 1,000 балла – «Спортинг»
в квалификации ЛЧ разгромил «Стяуа» (5:1), а «Брага» в квалификации ЛЕ выиграла
у «Хабнарфьордура» (3:2).
Таким образом, Россия сократила
отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 90,284 балла
2. Германия — 63,427
3. Англия — 63,176
4. Италия — 61,916
5. Франция — 47,081
6. Россия — 44,182
7. Португалия — 40,748
8. Бельгия — 37,100