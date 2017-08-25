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Россия сократила отставание от Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После завершения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в таблице коэффициентов УЕФА произошли изменения.

Напомним, ЦСКА в квалификации ЛЧ обыграл «Янг Бойз» (2:0). В квалификации ЛЕ «Зенит» обыграл «Утрехт» (2:0) в дополнительное время), а «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (1:2). ЦСКА также получил премиальные очки за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. В общей сумме российские клубы на этой неделе набрали  1,200 балла, а общий результат 44,182 балла. 

Россия, как и ранее, занимает шестое место. Пятой идет Франция, которая на неделе набрала 0,166 балла благодаря победе «Марселя» над «Домжале». Португалия набрала 1,000 балла – «Спортинг» в квалификации ЛЧ разгромил «Стяуа» (5:1), а «Брага» в квалификации ЛЕ выиграла у «Хабнарфьордура» (3:2).

Таким образом, Россия сократила отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,284 балла
2. Германия — 63,427
3. Англия — 63,176
4. Италия — 61,916
5. Франция — 47,081
6. Россия — 44,182
7. Португалия — 40,748
8. Бельгия — 37,100

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