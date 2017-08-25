Игорь Шалимов: «Краснодару» пришлось максимально упростить игру из-за качества поля

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча с «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 и покинула турнир.

«Таких команд - силовых, обороняющихся большим числом - в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру. Нам пришлось отправить вперед центрального защитника (Гранквиста).

Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца, потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно», - цитирует Шалимова ТАСС.

У хозяев поля отличились Неманья Родоньич (7-я минута) и Канга Каку (46-я), у гостей - Андреас Гранквист (82-я – с пенальти). Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Его жеребьевка начнется сегодня в 14:00 мск.

Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».







