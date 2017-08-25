Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом матча с московским «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой московское «Динамо» примет ЦСКА.
Победа бело-голубых в основное время оценивается коэффициентом 3,75, тогда как виктория красно-синих идет за 1,82.
За ничью букмекеры предлагают 4,08.
Игра начнется сегодня в 19:30 мск.
Матч
Место и дата
25 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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