«Барселона» и «Боруссия» договорились по поводу трансфера Дембеле, о переходе объявят сегодня

Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле станет игроком «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, клубы согласовали трансфер. «Барселона» заплатит 105 миллионов евро сразу, а еще 45 миллионов предусмотрены в виде бонусов за определенные показатели игрока. Завтра игрок отправится в «Барселону» и подпишет пятилетний контракт.

20-летний форвард в прошлом сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21 голевой передаче.