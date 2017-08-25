«Барселона» и «Боруссия» договорились по поводу трансфера Дембеле, о переходе объявят сегодня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле станет
игроком «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, клубы согласовали трансфер. «Барселона»
заплатит 105 миллионов евро сразу, а еще 45 миллионов предусмотрены в виде
бонусов за определенные показатели игрока. Завтра игрок отправится в «Барселону»
и подпишет пятилетний контракт.
20-летний форвард в
прошлом сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21
голевой передаче.
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