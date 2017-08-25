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Игорь Шалимов: Поражение от «Црвены Звезды» - это катастрофа для всех нас

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча с «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 и покинула турнир.

«Станет ли нам легче в чемпионате? Говорить об этом смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы, занимать высокие места, чтобы быть здесь. Я не буду говорить, что это хорошо для нас, это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?

«Есть ли вероятность моей отставки? Это вопрос не ко мне, - цитирует Шалимова ТАСС.

У хозяев поля отличились Неманья Родоньич (7-я минута) и Канга Каку (46-я), у гостей - Андреас Гранквист (82-я – с пенальти).

Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Его жеребьевка начнется сегодня в 14:00 мск. Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».

Матч

Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (1:0)

Голы

Радоньич 7 (1:0). Канга Каку 46 (2:0). Гранквист 82 (2:1 - пен.).

Состав

Црвена Звезда: Борьян, Родич (Гобельич, 51), Савич, Стойкович, Фримпонг, Радоньич (Пешич, 77), Доналд, Канга Каку, Боакье, Милич (Рачич, 70), Срнич

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Каборе (Жигулёв, 46), Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Классон, Смолов (Иван, 65), Вандерсон

Предупреждения:

Радоньич, 8; Доналд, 41; Канга Каку, 47; Борьян, 83; Боакье, 90; Савич, 90; Стойкович, 90 - Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция


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