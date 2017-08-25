Владан Милоевич: Это большая победа для «Црвены Звезды»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и пробилась в групповой турнир.

«В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести им сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник.

Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это. Мы не намерены останавливаться на том, чего достигли. Сегодня победило сердце», - цитирует Милоевича ТАСС.

У хозяев поля отличились Неманья Родоньич (7-я минута) и Канга Каку (46-я), у гостей - Андреас Гранквист (82-я – с пенальти). Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Его жеребьевка начнется сегодня в 14:00 мск.

Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».