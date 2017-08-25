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Владан Милоевич: Это большая победа для «Црвены Звезды»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и пробилась в групповой турнир.

«В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести им сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник.

Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это. Мы не намерены останавливаться на том, чего достигли. Сегодня победило сердце», - цитирует Милоевича ТАСС.

У хозяев поля отличились Неманья Родоньич (7-я минута) и Канга Каку (46-я), у гостей - Андреас Гранквист (82-я – с пенальти). Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Его жеребьевка начнется сегодня в 14:00 мск.

Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».

Матч

Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (1:0)

Голы

Радоньич 7 (1:0). Канга Каку 46 (2:0). Гранквист 82 (2:1 - пен.).

Состав

Црвена Звезда: Борьян, Родич (Гобельич, 51), Савич, Стойкович, Фримпонг, Радоньич (Пешич, 77), Доналд, Канга Каку, Боакье, Милич (Рачич, 70), Срнич

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Каборе (Жигулёв, 46), Петров, Мамаев (Перейра, 59), Газинский, Классон, Смолов (Иван, 65), Вандерсон

Предупреждения:

Радоньич, 8; Доналд, 41; Канга Каку, 47; Борьян, 83; Боакье, 90; Савич, 90; Стойкович, 90 - Каборе, 11; Рамирес, 52; Гранквист, 90

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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