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Жинобили продлил контракт с «Сан-Антонио»

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40-летний аргентинский защитник Ману Жинобили подписал новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио Сперс».  Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта не разглашаются. Следующий сезон для Жинобили уже шестнадцатым в составе «Шпор» . За годы выступлений в «Сан-Антонио» аргентинец четырежды выигрывал титул чемпиона НБА.

В прошедшем регулярном чемпионате Жинобили провел 69 матчей, собирая коллекцию из 7,5 очка, 2,7 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру.

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