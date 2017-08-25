Чики Бегиристайн: Месси останется в «Барселоне», переход в «Манчестер Сити» невозможен
Источник: Goal.comКомментарии
Спортивный директор «Манчестер
Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал информацию о том, что нападающий «Барселоны»
Лионель Месси может пополнить состав команды. Он назвал такой вариант
невозможным.
«Месси в «Манчестер Сити»? Это невозможно. Он останется в «Барселоне», - цитирует Бегиристайна Goal.com.
Напомним, ранее сообщалось, что отец аргентинца начал переговоры с «Манчестер Сити». Также была информация, что английский клуб готов заплатить за него 300 миллионов евро. В текущем сезоне 30-летний Лионель Месси провел три матча за «Барселону» и забил один мяч.
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