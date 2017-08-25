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Жук и Блинкова пробились в финал квалификации US Open, Кудрявцева и Звонарева выбыли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Продолжается квалификация US Open. Две российские теннисистки прекратили борьбу за попадание в основную сетку.

Во втором туре потерпели поражение россиянки Вера Звонарева и Алла Кудрявцева. Звонарева уступила американке Джейми Леб -   6:7 (4), 7:5, 4:6, Кудрявцева -  Чан Су Джон из Южной Кореи со счетом (5:7, 2:6). 

Российские спортсменки Софья Жук и Анна Блинкова сумели пробиться в финал квалификации. Блинкова победила украинку Ангелину Калинину  - 6:3, 1:6, 6:0. Жук обыграла японку Юнри Намигату - 6:1, 7:6 (4). 

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