Павлюченкова уступила Цибулковой в 1/4 финала турнира в Нью-Хейвене
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4 финала турнира WTA в
Нью-Хейвене (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и словачкой
Доминикой Цибулковой завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет
матча – 7:5, 6:4 в пользу Цибулковой.
Матч продолжался два часа и четыре минуты. В 1/2 финала Цибулкова сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.
Турнир WTA. Нью-Хейвен (США)
1/4 финала
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