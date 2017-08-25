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Павлюченкова уступила Цибулковой в 1/4 финала турнира в Нью-Хейвене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира WTA в Нью-Хейвене (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Цибулковой.

Матч продолжался два часа и четыре минуты. В 1/2 финала Цибулкова сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.

Турнир WTA. Нью-Хейвен (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 761 000 долларов

1/4 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 5:7, 4:6

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