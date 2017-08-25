Карло Анчелотти: «ПСЖ» выделяется среди соперников «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «ПСЖ», «Андерлехтом» и «Селтиком».

«Это очень интересная группа, но «ПСЖ» выделяется среди наших соперников. Мне будет интересно сыграть против своей бывшей команды. Это три очень разных соперника, и с каждым будет играть очень непросто, - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Первые матчи группового этапа пройдут 12-13 сентября.