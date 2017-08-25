Унаи Эмери: Доволен жеребьевкой. Мы с «Баварией» будем двумя фаворитами

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Баварией», «Андерлехтом» и «Селтиком».

«Доволен тем, как прошла жеребьевка. «Бавария» - очень сильная команда. Мы будем двумя фаворитами. Но две другие команды захотят преподнести сюрприз. «Селтик» очень опасен у себя дома, как и «Андерлехт», которого мы очень уважаем. Хотим занять первое место в группе», - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Первые матчи группового этапа пройдут 12-13 сентября.