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Унаи Эмери: Доволен жеребьевкой. Мы с «Баварией» будем двумя фаворитами

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Баварией», «Андерлехтом» и «Селтиком».

«Доволен тем, как прошла жеребьевка. «Бавария» - очень сильная команда. Мы будем двумя фаворитами. Но две другие команды захотят преподнести сюрприз. «Селтик» очень опасен у себя дома, как и «Андерлехт», которого мы очень уважаем. Хотим занять первое место в группе», - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Первые матчи группового этапа пройдут 12-13 сентября.

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