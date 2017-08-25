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Эмилио Бутрагеньо: АПОЭЛ доставит «Реалу» множество проблем, особенно у себя дома

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что команде предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», «Тоттенхэмом» и АПОЭЛом.

«В Лиге чемпионов всегда непросто, но мы чемпионы, и у нас неизменно повышенная мотивация в этом турнире. Группа непростая, мы должны играть хорошо и выкладываться в каждом матче на все 100. Понимаем, что каких-то десять минут расслабленности могут обойтись очень дорого. Ранее мы уже встречались с «Боруссией», и эти поединки складывались непросто.

За последние годы «Тоттенхэм» доказал, что является одним из сильнейших клубов английской премьер-лиги. АПОЭЛ тоже доставит нам множество проблем, особенно у себя дома», - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

Первые матчи группового турнира пройдет 12-13 сентября.

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