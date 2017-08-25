Эмилио Бутрагеньо: АПОЭЛ доставит «Реалу» множество проблем, особенно у себя дома
Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио
Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним,
что команде предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», «Тоттенхэмом» и
АПОЭЛом.
«В Лиге чемпионов всегда непросто, но мы чемпионы, и у нас неизменно повышенная мотивация в этом турнире. Группа непростая, мы должны играть хорошо и выкладываться в каждом матче на все 100. Понимаем, что каких-то десять минут расслабленности могут обойтись очень дорого. Ранее мы уже встречались с «Боруссией», и эти поединки складывались непросто.
За последние годы «Тоттенхэм»
доказал, что является одним из сильнейших клубов английской премьер-лиги. АПОЭЛ тоже доставит нам множество проблем, особенно
у себя дома», - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
Первые матчи группового турнира пройдет 12-13 сентября.