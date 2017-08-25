Этот день в истории. Курбану Бердыеву исполнилось 65 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Рубина»
Курбан Бердыев. Ему исполнилось 65 лет.
В качестве футболиста выступал за «Колхозчи», СКА (Ростов-на-Дону), «Кайрат» и «Ростсельмаш». Тренировал джамбульский «Химик», «Кайрат», «Генчлербирлиги», «Мунайши», «Нису», сборную Туркменистана, «Кристалл», «Ростов» и «Рубин», который он в данный момент и возглавляет.
Вместе с «Нисой» Бердыев выиграл чемпионата и Кубок Туркменистана. Под его руководством «Рубин» дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, два раза завоевал Суперкубок России. С «Ростовом» он стал серебряным призером чемпионата России.
В 2009 году Бердыев был признан лучшим тренером России по версии РФС.
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