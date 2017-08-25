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Рафаэл Кариока стал игроком мексиканского «Тигрес»

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Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока перешел в мексиканский «Тигрес».  Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитника «Тигрес» заплатит около пяти миллионов долларов. При этом «Спартак» получит половину этой суммы, так как по-прежнему владеет 50% прав на футболиста. 

Напомним, что предыдущим клубом бразильца был «Атлетико Минейро». В текущем сезоне 28-летний хавбек провел 18 матчей в чемпионате Бразилии.

 

 


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