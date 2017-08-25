Рафаэл Кариока стал игроком мексиканского «Тигрес»
Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока
перешел в мексиканский «Тигрес». Об этом
сообщает официальный твиттер клуба.
Ранее сообщалось, что полузащитника «Тигрес» заплатит около пяти миллионов долларов. При этом «Спартак» получит половину этой суммы, так как по-прежнему владеет 50% прав на футболиста.
Напомним, что предыдущим клубом бразильца был «Атлетико Минейро». В текущем сезоне 28-летний хавбек провел 18 матчей в чемпионате Бразилии.
Bienvenido, Rafael De Souza Pereira, a @TigresOficial #VamosTigres #SomosTigres #SoyTigre 🇧🇷🐯🇲🇽 pic.twitter.com/5seJqEE9CE— CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 24 августа 2017 г.
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